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Небесный знак Украине на «большой семерке»: речь Байдена с Зеленским заглушил вертолет

Небесный знак Украине на «большой семерке»: речь Байдена с Зеленским заглушил вертолет

В итальянском Бриндизи закончился первый день саммита «большой семерки».  Обыватели обсудили одинаковые розовые жакеты Урсулы фон дер Ляйен и премьера Италии Джорджи Мелони, а западные лидеры - климат и аборты.

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