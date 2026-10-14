Актрисе не всегда достаточно костюма и грима. Иногда роль требует расстаться с волосами — вплоть до бритой головы — или сбросить двадцать килограммов.
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