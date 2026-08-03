BT: принцесса Дании Изабелла прибыла в военную часть для службы в армии

Принцесса Дании Изабелла начала проходить службу в армии. Об этом сообщила датская газета BT. "Принцесса Изабелла прибыла в понедельник в казармы Антворсков в Слагельсе, где проведет 11 месяцев военной службы в гусарском гвардейском полку", - говорится в материале.