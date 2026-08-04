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Аргументы недели

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Популяция дальневосточного леопарда выросла более чем в 6 раз

Популяция дальневосточного леопарда выросла более чем в 6 раз

В конце июля 2026 года российские и китайские учёные впервые провели совместный сквозной учёт и обнародовали точные данные, подтверждающие, что мировая популяция дальневосточного леопарда выросла более чем в 6 раз за последние 20 лет.

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