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Перешли к массовому истреблению: ВСУ расстреляли до сотни военных НАТО и СБУ, а после пытались избавиться от тел с помощью РСЗО "Град"

Перешли к массовому истреблению: ВСУ расстреляли до сотни военных НАТО и СБУ, а после пытались избавиться от тел с помощью РСЗО "Град"

Единичные случаи стычек между ВСУ и военными НАТО, будь то очередное спецподразделение, работающее на западной технике или простые прибалтийские или польские наёмники, давно никого не удивляют и стали вариантом нормы.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Главное,что наемники нато дохнут!
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1 д.
Валентин Щербаков
Меньше наркоту надо жрать....
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15 час.
Н
НС
Помню ещё задолго до СВО показывали как-то инструкцию для дневальных в укропской армии. Там был такой пункт: &quot;Запрещается принимать наркотики без разрешения дежурного по роте&quot;  🤣🤣🤣
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11 час.

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