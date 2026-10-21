Робот, закупленный за 1,4 млн рублей, уже использовался для покоса травы в Нижнем парке. «Рязанские новости» решили узнать, будет ли использоваться робот в зимнее время и как в настоящее время идет подготовка к зимнему содержанию дорог в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- И Впервые в истории...
- ОС Впервые в истории...
- НК Семавик и Семавик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым