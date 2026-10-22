В ходе следствия установлено, что 49-летняя жительница Железнодорожного района, занимая должность главного бухгалтера коммерческой фирмы, которая специализируется на ремонте и обслуживании автомобильной техники, совершала систематические хищения денежных средств.
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