Второй день в Братске работает глава минздрава Иркутской области

На второй день своего рабочего визита в Братске министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов, в сопровождении заместителей и специалистов, провел осмотр двух крупнейших медицинских учреждений города — больниц №2 и №5, сообщили в администрации города.
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