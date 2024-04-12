Жадность или что-то другое: в Петербурге корюшка обошла по цене форель

Проходили! Что бы власть сменить, целые фуры продуктов скидывали в канавы! Военное время! Можно ввести расстрельную статью!

Silver Kont

Просто обошли все стороной, две недели не покупая ничего(!).... Потом цены падают до 30 %, рвачи не могут долго держать цены, услуги холодильников тоже немаленькие...