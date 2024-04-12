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Жадность или что-то другое: в Петербурге корюшка обошла по цене форель

Жадность или что-то другое: в Петербурге корюшка обошла по цене форель

Горожане неприятно удивлены — в Петербурге начался сезон корюшки, однако стоимость одного килограмма этой вкусной и полезной рыбы варьируется в диапазоне от 800 до 1500 рублей за килограмм.

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Комментарии
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bobmihal Krylov
Проходили! Что бы власть сменить, целые фуры продуктов скидывали в канавы! Военное время! Можно ввести расстрельную статью!
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12 час.
Silver Kont
Просто обошли все стороной, две недели не покупая ничего(!).... Потом цены падают до 30 %, рвачи не могут долго держать цены, услуги холодильников тоже немаленькие...
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11 час.
Модест
Жаба - самая страшная зверюга, столько народу удавила!
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7 час.

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