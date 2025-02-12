В Карагандинской области пресекли мошенническую схему с онлайн-кредитами

Полицейские раскрыли мошенничество с онлайн-кредитами в Карагандинской области, сообщает Polisia.kz. Управление полиция Бухар-Жырауского района расследует дело о мошенничестве, жертвой которого стала 57-летняя местная жительница.
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