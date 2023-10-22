Сбитую над Донецком ракету РСЗО HIMARS отправят для изучения в Москву

Трофейная ракета реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведенной на территории США, которая была сбита системой противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации над Донецком 21 октября, будет отправлена в целях дальнейшего изучения специалистам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые работают в Москве.
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