Сбитую над Донецком ракету РСЗО HIMARS отправят для изучения в Москву

Трофейная ракета реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведенной на территории США, которая была сбита системой противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации над Донецком 21 октября, будет отправлена в целях дальнейшего изучения специалистам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые работают в Москве.