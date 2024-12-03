Конгресс США заявил о лабораторном происхождении COVID-19

Законодатели представили пять аргументов в пользу этой теории.По результатам двухлетнего расследования группа американских конгрессменов пришла к заключению, что коронавирус, скорее всего, появился в лаборатории.
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