Ignio.com Стрелец. Ежедневный бизнес-гороскоп за 27 сентября 2024 года

Сегодня не самый удачный день для риска. Фортуна решит осчастливить кого угодно, но, увы, не вас. Поэтому отложите на более благоприятное время игры на бирже, приобретение пакетов акций или просто осуществление каких-либо авантюр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии