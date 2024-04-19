В российских вузах предложили проводить посвящённые донорству крови мероприятия

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила не менее двух раз в год проводить в университетах просветительские мероприятия, посвящённые донорству крови, а также организовывать выезд станции переливания крови в корпус высшего учебного заведения.
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