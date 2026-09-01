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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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День знаний шагает по городу

День знаний шагает по городу 🎈🎈🎈 Праздничная волна, посвященная началу нового учебного года, сегодня охватила не только школы и колледж.

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