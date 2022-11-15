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Оркестр ВМФ дал концерт в Астрахани в честь 300-летия Каспийской флотилии

Оркестр ВМФ дал концерт в Астрахани в честь 300-летия Каспийской флотилии

С оркестром выступили солисты оркестра лауреаты всероссийских и международных конкурсов Заслуженная артистка республики Мордовия Вера Каяцкая, Наталья Шмидт, Наталия Егорова, Юлия Малинова, Дмитрий Хромов, Илья Киселев и Владимир Серебрянников.

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