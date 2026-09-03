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Русская Семёрка

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Крушение Ил-18 в 1964 году: что на самом деле стало причиной гибели маршала и пяти генералов

Говорят, в тот день небо над Белградом должно было греметь от салютов. Вместо этого грохнул взрыв. 19 октября 1964 года в гряду горы Авала врезался советский Ил-18, унеся с собой почти всё высшее военное руководство страны.

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