Huawei представила первый в мире тройной складной смартфон Mate XT 2 с новой G-образной конструкцией

Китайская компания Huawei официально представила Mate XT 2 — новый флагманский складной смартфон с уникальным форм-фактором «тройной раскладушки».
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