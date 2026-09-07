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Регионы России

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Huawei представила первый в мире тройной складной смартфон Mate XT 2 с новой G-образной конструкцией

Huawei представила первый в мире тройной складной смартфон Mate XT 2 с новой G-образной конструкцией

Китайская компания Huawei официально представила Mate XT 2 — новый флагманский складной смартфон с уникальным форм-фактором «тройной раскладушки».

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