Власти США обеспокоены информацией о попытке покушения на Зеленского

Американская администрация беспокоится о жизни и здоровье украинского лидера. Особенная опасность возникла после того, как была предотвращена попытка покушения на Владимира Зеленского, заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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