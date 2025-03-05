БлокнотРУ Украинские войска, предположительно, могут готовиться к высадке десанта в Крыму.
Стало известно о подготовке ВСУ к смертельной высадке десанта в Крыму
Комментарии
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лина любимцева
Будьте бдительными, крымчане!!! ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!!!
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5 час.
лл
лина любимцева
Там подписывать "мирное соглашение" не с кем. Наркоша нелегитимен...
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5 час.
Н
НС
хорошо бы устроить засаду. И как будут высаживаться - изрешетить. Чтоб ни одна б..дь не ушла живой, чтобы трупы выглядели так - чтоб родная мать не узнала.
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4 час.
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