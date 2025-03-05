Стало известно о подготовке ВСУ к смертельной высадке десанта в Крыму

Там подписывать "мирное соглашение" не с кем. Наркоша нелегитимен...

Н

НС

хорошо бы устроить засаду. И как будут высаживаться - изрешетить. Чтоб ни одна б..дь не ушла живой, чтобы трупы выглядели так - чтоб родная мать не узнала.