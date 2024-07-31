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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чугайнов о Миранчуке в «Атланте»: «Если хочешь быть значимым в футболе, надо выбирать Европу. Но это выбор Алексея» 

«МЛС для меня что-то другое по сравнению с Европой. Не хочу сказать, что футбол в США — это что-то плохое, не в этом дело, но у меня есть стереотип: если хочешь играть и быть значимым в футболе, надо выбирать Европу.

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