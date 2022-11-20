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Тайриз Халибертон забросил с середины площадки под сирену

Тайриз Халибертон забросил с середины площадки под сирену

Защитник «Индианы» Тайриз Халибертон завершил первую половину матча против «Орландо» точным броском от центральной линии.

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