Банки раскрыли долю открытых до роста ключевой ставки депозитов

В зависимости от банка доля депозитов с низкими ставками, которые граждане открыли в банках до того как в марте этого года начала расти ключевая ставка ЦБ, а вместе с ней и доходность по вкладам, варьируется от 25% до 76% от общего портфеля срочных вкладов – в основном они открывались на срок от 6 до 12 месяцев, пишут «Ведомости», уточняя, что в опросе участвовали представители крупных банков (ВТБ, Совкомбанк, «Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк) и розничных («Почта Банк», «Русский стандарт», «Зенит» и «ОТП банк»).