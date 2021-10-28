Банки.ру

95 230 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Все более смешнее.От наказания за взятки освободили по причине непреодолимых обстоятельств. Сейчас еще иностранцев не...На госслужбу допу...
  • Виктор Шиховцев
    Мы первый уже не вытягиваем, столько там дармоедов, а этот баран предлагает ещё один создать.Титов предложил с...
  • Виктор Шиховцев
    Но только в том случае, если победит ЕдРо, верно? Знатная замануха. Вова ещё денег обещал. На тех же условиях.Поправки о запрет...

Банки раскрыли долю открытых до роста ключевой ставки депозитов

Банки раскрыли долю открытых до роста ключевой ставки депозитов

В зависимости от банка доля депозитов с низкими ставками, которые граждане открыли в банках до того как в марте этого года начала расти ключевая ставка ЦБ, а вместе с ней и доходность по вкладам, варьируется от 25% до 76% от общего портфеля срочных вкладов – в основном они открывались на срок от 6 до 12 месяцев, пишут «Ведомости», уточняя, что в опросе участвовали представители крупных банков (ВТБ, Совкомбанк, «Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк) и розничных («Почта Банк», «Русский стандарт», «Зенит» и «ОТП банк»).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх