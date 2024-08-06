Камила Валиева кардинально поменяла внешность

18-летняя фигуристка Камила Валиева поменяла свой имидж. Спортсменка оказавшаяся в центре скандала с допингом и прошедшая через серьезный судебный процесс, после длительного отстранения от соревнований потеряла свою спортивную форму.
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