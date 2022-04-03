В ДТП на трассе Симферополь - Ялта пострадали 4 человека

Утром, 3 апреля, на трассе Симферополь - Ялта произошло ДТП, в котором пострадали 4 человека. Об этом корреспонденту «Крым 24» сообщили в пресс-службе ГИБДД РК.
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