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Аргументы и Факты

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Лавров усомнился, что Мерц понимает, к чему призывает Германию

Лавров усомнился, что Мерц понимает, к чему призывает Германию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров усомнился в том, что нынешний немецкий канцлер Фридрих Мерц понимает, о чем говорит, когда призывает Германию снова стать главной военной силой в Европе.

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