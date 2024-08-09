Проблема актуальна: в Словакии оценили последствия ограничений на поставки нефти из России Татьяна АрестоваСитуация с поставками нефти из России на НПЗ Slovnaft в Братиславе продолжает вызывать беспокойство на фоне введения Украиной санкций против «Лукойла».