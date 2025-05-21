21 мая исполняется 760 лет со дня рождения автора «Божественной комедии» Данте Алигьери

В мае 2025 года исполняется 760 лет со дня рождения Данте Алигьери (полное имя – Дуранте дельи Алигьери) – известного итальянского богослова, мыслителя, основоположника литературного итальянского языка, политика и поэта.
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