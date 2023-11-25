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Несекретные материалы

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США заставили Японию покупать избыточный СПГ, который ей не нужен

США заставили Японию покупать избыточный СПГ, который ей не нужен

Геополитическое пространство пронизывают две взаимоисключающие тенденции: стремления к отказу от ископаемого топлива и, одновременно, жаждой экспортеров нефти и газа продавать сырье как можно в больших объемах.

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