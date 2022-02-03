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Факторы риска: Возможность конфликта между Россией и Норвегией из-за Шпицбергена

Факторы риска: Возможность конфликта между Россией и Норвегией из-за Шпицбергена

Шпицберген — это архипелаг размером с Хорватию, расположенный примерно в 1000 км к северу от Тромсё, Норвегия, и примерно в 1000 км к северо-западу от Мурманска, Россия.

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