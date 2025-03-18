После двух месяцев перемирия. Главное о военных действиях Израиля в секторе Газа

По предварительным данным, число погибших в результате боевых действий уже превысило 200 человек Армия Израиля возобновила военные операции против палестинского движения ХАМАС в ночь на 18 марта после двух месяцев перемирия.
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