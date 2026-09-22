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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Батракова о «ПСЖ»: «У них больше информации, потому что Алексей перешел в чемпионат на уровень выше. Если Леша себя проявит, то они сохранят интерес»

Агент Алексея Батракова высказался о возможности перехода футболиста из «Галатасарая» в «ПСЖ».  – Сохранилось ли внимание «ПСЖ» к Батракову? – Никаких контактов у нас с ними не было.

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