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Тайный брак на Кипре, разница в 27 лет и болезнь дочери: личные драмы Константина Эрнста

Тайный брак на Кипре, разница в 27 лет и болезнь дочери: личные драмы Константина Эрнста

Имя Константина Эрнста ассоциируется с масштабными медиапроектами, триумфальным открытием Олимпийских игр в Сочи и многолетним руководством главным телеканалом страны.

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