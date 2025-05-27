Захарова пошутила над властями Германии из-за решений по оружию для ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления вице-канцлера и министра финансов Германии Ларса Клингбайля об ограничениях по дальности поставляемого Украине оружия, в шутку выразила надежду на то, что в немецком правительстве не было драки, как между президентом Франции Эммануэля Макрона и его женой Брижит.
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