Захарова пошутила над властями Германии из-за решений по оружию для ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления вице-канцлера и министра финансов Германии Ларса Клингбайля об ограничениях по дальности поставляемого Украине оружия, в шутку выразила надежду на то, что в немецком правительстве не было драки, как между президентом Франции Эммануэля Макрона и его женой Брижит.