Сколько варить пельмени в кастрюле?

автор с приветом пельмени делают только из мяса еще равиолли и манты то что без мяса варенник и как угодно можно их назвать то же самое с шашлыком

Модест

Пельмени были известны в Китае 3600 лет назад, если углубляться в историю. К нам попали от путешественников по Великому шелковому пути через горный Синдзян вместе с дорожными самоварами хого, которые позволяли готовить еду быстро и на ходу, с минимумом топлива. Несколько горстей снега, пара горстей мороженных пельменей, пучок травы и придорожный кизяк для топлива - вот и вся военно-полевая китайская кухня из средневековья.