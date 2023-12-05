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Совет по дому

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  • Модест
    Пельмени были известны в Китае 3600 лет назад, если углубляться в историю. К нам попали от путешественников по Велико...Сколько варить пе...
  • андрей картаев
    автор с приветом пельмени делают  только из мяса  еще равиолли и манты то что без мяса варенник   и  как угодно можно...Сколько варить пе...

Сколько варить пельмени в кастрюле?

Сколько варить пельмени в кастрюле?

История происхождения пельменей не совсем ясна, и существует несколько версий. Одна из самых распространенных версий связывает происхождение пельменей с финно-угорскими народами, такими как манси и ханты, проживавшими в Сибири и Северной России.

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Комментарии
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андрей картаев
автор с приветом пельмени делают  только из мяса  еще равиолли и манты то что без мяса варенник   и  как угодно можно их назвать  то же самое с шашлыком
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19 час.
Модест
Пельмени были известны в Китае 3600 лет назад, если углубляться в историю. К нам попали от путешественников по Великому шелковому пути через горный Синдзян вместе с дорожными самоварами хого, которые позволяли готовить еду быстро и на ходу, с минимумом топлива. Несколько горстей снега, пара горстей мороженных пельменей, пучок травы и придорожный кизяк для топлива - вот и вся военно-полевая китайская кухня из средневековья.
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9 час.
Модест
Готовилось одновременно три-четыре блюда
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9 час.

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