История происхождения пельменей не совсем ясна, и существует несколько версий. Одна из самых распространенных версий связывает происхождение пельменей с финно-угорскими народами, такими как манси и ханты, проживавшими в Сибири и Северной России.
Сколько варить пельмени в кастрюле?
Комментарии
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андрей картаев
автор с приветом пельмени делают только из мяса еще равиолли и манты то что без мяса варенник и как угодно можно их назвать то же самое с шашлыком
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19 час.
Модест
Пельмени были известны в Китае 3600 лет назад, если углубляться в историю. К нам попали от путешественников по Великому шелковому пути через горный Синдзян вместе с дорожными самоварами хого, которые позволяли готовить еду быстро и на ходу, с минимумом топлива. Несколько горстей снега, пара горстей мороженных пельменей, пучок травы и придорожный кизяк для топлива - вот и вся военно-полевая китайская кухня из средневековья.
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9 час.
Модест
Готовилось одновременно три-четыре блюда
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9 час.
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