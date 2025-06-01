ВФокусе Mail В интервью ВФокусе Mail депутат Александр Бородай рассказал, куда пропадают мигранты после нескольких лет работы в России.
Выход в тень: что происходит с мигрантами после переезда в Россию
Комментарии
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ВР
Виктор Рубцов
все началось с Медведева .. когда он народную милицию переименовал в полицаев.. прислужников фашистов...с этого и началось крышевание мигрантов..Медведев видимо знал что делал .. либераст..
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6 час.
Русский Империалист
Политической воли, которая наведёт порядок с чудовищной миграцией басмачей, нет. Значит, с наибольшей вероятностью, и РФ может не стать, что происходит в регионах (ХМАО, Сургут и т.д.), которые басмачи жаждут превратить в джамааты. 😡🇷🇺
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5 час.
ЮК
Юрий Капустин
Сносит башню и становятся быдлами ..
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2 час.
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