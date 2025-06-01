Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 143 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Свириденко
    Аффтор, про Ростовскую область читал? Где быки дали 6 тонн молока за год?)))))И тут подоспело у...
  • Вик Норд
    Худо ли,бедно ли...,но на Украине(с учётом сумасшедшей пропаганды) % 45 бандеровцев,и "небратьев",ну а остальных как ...Новый план: Как н...
  • Серж Сержио
    Хочу рассказать такую же историю но наоборот. Ехал один знакомый грузинский турок который с детства живёт в Рф по дор...«Я тебе шею слома...

Выход в тень: что происходит с мигрантами после переезда в Россию

Выход в тень: что происходит с мигрантами после переезда в Россию

ВФокусе Mail В интервью ВФокусе Mail депутат Александр Бородай рассказал, куда пропадают мигранты после нескольких лет работы в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВР
Виктор Рубцов
все началось с Медведева .. когда он народную милицию переименовал в полицаев.. прислужников фашистов...с этого и началось крышевание мигрантов..Медведев видимо знал что делал .. либераст..
Ответить
6 час.
Русский Империалист
Политической воли, которая наведёт порядок с чудовищной миграцией басмачей, нет. Значит, с наибольшей вероятностью, и РФ может не стать, что происходит в регионах (ХМАО, Сургут и т.д.), которые басмачи жаждут превратить в джамааты. 😡🇷🇺
Ответить
5 час.
ЮК
Юрий Капустин
Сносит башню и становятся быдлами ..
Ответить
2 час.
наверх