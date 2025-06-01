Выход в тень: что происходит с мигрантами после переезда в Россию

все началось с Медведева .. когда он народную милицию переименовал в полицаев.. прислужников фашистов...с этого и началось крышевание мигрантов..Медведев видимо знал что делал .. либераст..

Русский Империалист

Политической воли, которая наведёт порядок с чудовищной миграцией басмачей, нет. Значит, с наибольшей вероятностью, и РФ может не стать, что происходит в регионах (ХМАО, Сургут и т.д.), которые басмачи жаждут превратить в джамааты. 😡🇷🇺