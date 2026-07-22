Судоходная компания Maersk приостановила работу в портах Украины

Крупнейший мировой оператор контейнерных перевозок датская компания Maersk временно приостановила работу в черноморских портах Украины после интенсивных ударов Вооруженных сил России по портовой инфраструктуре Одесской области.
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