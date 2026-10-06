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Как Россия не станет придатком Китая в новой биполярности мира

Как Россия не станет придатком Китая в новой биполярности мира

Мир меняется на глазах. Старые правила уходят. На сцену выходят два центра силы — США и Китай. И пока одни спорят, кто из них сильнее, другие задают вопрос: а что в этой новой расстановке ждёт Россию? Голоса звучат по-разному.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Следует рассматривать сложившуюся взаимозависимость "рынков сбыта" не только между США и Китаем, но и в общей системе товарно-денежных потоков в мире.
Россия, выйдя из положения зависимости от либероидных рыночных отношений 90-х, когда Запад делал из неё "сырьевую базу" с перспективой расчленения на "национальные автономии", показывает возможность реорганизации межгосударственных отношений на основе взаимовыгодной торговли (в противовес неоколониализму и глобализму).
В этом с ней согласны руководители Китая и Индии. Дело трудное, но по другому уже нельзя. Иначе вооружённая борьба закончится взаимоуничтожением.

Профиль пользователя Boris Voronin
Boris Voronin

В реальной жизни ни власть имущим, ни чиновникам, ни олигархам инновации которые сделают Россию великой и независимой страной - не нужны... В реальности каждый из них хочет спокойной жизни в которой живот ВСЕГДА - набит, а кошелёк ВСЕГДА - полон, и при этом их НИКТО не тревожит своими чаяниями и заботами!!! Народ - важен просто как избиратель ОДИН раз в 4-е года...

Профиль пользователя Алексей Смирнов
Алексей Смирнов

А вот теперь я уже не уверен, у нас ведь всё та же ер у власти,а это значит.что никакого развития в образовании,медицине, производстве не предвидится. А вот чтобы наконец избавится от статуса заправщиков Китая, нам просто жизненно необходимо стать самодостаточными.

Профиль пользователя Александр Макеев
Александр Макеевизменено

Российские элиты (правители, чиновники, олигархи), "звёзды" и авторитеты шоу бизнеса, спорта, криминала, науки, культуры должны фундаментальные знания правды, открываемые и формулируемые в тексты теорий и воплощаемые в изобретения, даруемые России отечественными гениями, признавать вечными российскими ценностями, принимать и внедрять в жизнь страны, в производства, образование и быт россиян.
Эти новейшие знания правды:
Эволюционная классификация 14 эпох мировоззрения-идеологии-веры-культуры человека и 14 эпох общественной формации.
Общая классификация согласных и гласных звуков-знаков речи-мышления, производимых по 6 типов артикуляции в каждой из 5 зон физиологически оптимальных артикуляций; унифицированный алфавит симметрица; эргономичная клавиатура симметрица.
Общая периодическая классификация физических полей и элементов вещества с естественным, правильным окончанием периодов элементов вещества на элементе группы щёлочноземельных металлов по Мейеру (1862, 1864 годы).