Как Россия не станет придатком Китая в новой биполярности мира

Мир меняется на глазах. Старые правила уходят. На сцену выходят два центра силы — США и Китай. И пока одни спорят, кто из них сильнее, другие задают вопрос: а что в этой новой расстановке ждёт Россию? Голоса звучат по-разному.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 100 лет СССР. «Я ...
- 100 лет СССР. «Я ...
- В Югре мигрантам ...
Следует рассматривать сложившуюся взаимозависимость "рынков сбыта" не только между США и Китаем, но и в общей системе товарно-денежных потоков в мире.
Россия, выйдя из положения зависимости от либероидных рыночных отношений 90-х, когда Запад делал из неё "сырьевую базу" с перспективой расчленения на "национальные автономии", показывает возможность реорганизации межгосударственных отношений на основе взаимовыгодной торговли (в противовес неоколониализму и глобализму).
В этом с ней согласны руководители Китая и Индии. Дело трудное, но по другому уже нельзя. Иначе вооружённая борьба закончится взаимоуничтожением.
нищеброды и совки скачут под бред стаетйки.... а статейка, как отрыжка на ахинею носорога-алиева
В реальной жизни ни власть имущим, ни чиновникам, ни олигархам инновации которые сделают Россию великой и независимой страной - не нужны... В реальности каждый из них хочет спокойной жизни в которой живот ВСЕГДА - набит, а кошелёк ВСЕГДА - полон, и при этом их НИКТО не тревожит своими чаяниями и заботами!!! Народ - важен просто как избиратель ОДИН раз в 4-е года...
С таким диким количеством завезённых мигрантов не славян Россия не станет третьей силой, вероятнее всего скоро самой России не станет.
А вот теперь я уже не уверен, у нас ведь всё та же ер у власти,а это значит.что никакого развития в образовании,медицине, производстве не предвидится. А вот чтобы наконец избавится от статуса заправщиков Китая, нам просто жизненно необходимо стать самодостаточными.
Россия уже стала колонией Китая, вывозя туда ресурсы и покупая готовые изделия (из этих же ресурсов во многом и сработанные), а автор - купленный властью пиз@обол и демагог...
Иллюстрация фундаментальных знаний правды и изобретений, открытых и изобретенных одним из рядовых россиян:
Российские элиты (правители, чиновники, олигархи), "звёзды" и авторитеты шоу бизнеса, спорта, криминала, науки, культуры должны фундаментальные знания правды, открываемые и формулируемые в тексты теорий и воплощаемые в изобретения, даруемые России отечественными гениями, признавать вечными российскими ценностями, принимать и внедрять в жизнь страны, в производства, образование и быт россиян.
Эти новейшие знания правды:
Эволюционная классификация 14 эпох мировоззрения-идеологии-веры-культуры человека и 14 эпох общественной формации.
Общая классификация согласных и гласных звуков-знаков речи-мышления, производимых по 6 типов артикуляции в каждой из 5 зон физиологически оптимальных артикуляций; унифицированный алфавит симметрица; эргономичная клавиатура симметрица.
Общая периодическая классификация физических полей и элементов вещества с естественным, правильным окончанием периодов элементов вещества на элементе группы щёлочноземельных металлов по Мейеру (1862, 1864 годы).
Просто болтовня.