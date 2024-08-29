Москвичи просят сохранить Москворецкий дендропарк в Мнёвниковской пойме

28 августа 2024 года у территории Москворецкого дендропарка состоялась встреча активных жителей района со Светланой Акуловой В Хорошёво-Мнёвниках прошла встреча активных жителей района с инженером-экологом, генеральным директором Московского зоопарка Светланой Акуловой по вопросу сохранности Москворецкого дендропарка и создания в нем условий для отдыха жителей столицы.