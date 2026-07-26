В небе над Калужской областью сбили 16 беспилотников

За вечер 25 июля и в ночь на 26 июля силами ПВО были уничтожены 16 беспилотников над территориями Бабынинского, Дзержинского, Козельского, Медынского, Перемышльского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов.
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