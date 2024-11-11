Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    чучмечек! О какой правде ты трендишь? О совковой "Правде"?Назвали "совком" ...
  • Наиль Бакиров
    Что ты дебилушка !!! Мою правду тебе не вкурить , для этого твой мозжечок ещё не дорос . А правда проявится на СВО , ...Назвали "совком" ...
  • Олег Самойлов
    Слушай сУда, чучмек: ты про какую правду трендишь, пшенарь херов? Про свою, камуноиздную?Назвали "совком" ...

"Мир" по Трампу возможен только в одном случае, если Россия откажется от своих национальных интересов. Но думаю, этого не произойдёт

"Мир" по Трампу возможен только в одном случае, если Россия откажется от своих национальных интересов. Но думаю, этого не произойдёт

Давайте без иллюзий. Впереди нас ожидает как минимум десятилетие военного противостояния с Западом, где Вашингтон будет подкидывать в топку войны одного своего союзника за другим и постарается остаться в безопасности на континентальной части США.

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