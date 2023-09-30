5 неочевидных вредных для сердца привычек

Телеведущий и врач Александр Мясников поделился информацией о нескольких привычках, которые несмотря на то, что не имеют непосредственного отношения к сердечным проблемам, могут негативно сказываться на здоровье сердца.
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