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Льюис Хэмилтон о влиянии новых правил на его результаты: «Всем пилотам пришлось адаптироваться»

Пилот « Феррари » не согласился с теорией, что его прогресс в текущем сезоне связан с новым регламентом – который, как предполагается, подходит ему больше, чем болиды прошлого поколения 2022 года.

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