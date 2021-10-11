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Bloomberg назвал Россию самым привлекательным развивающимся рынком для инвесторов

Bloomberg назвал Россию самым привлекательным развивающимся рынком для инвесторов

Высокие цены на нефть, газ и другие энергоносители подстегивают рост стоимости акций компаний, экспортирующих сырье, что делает Россию самой привлекательной для инвестиций страной, пишет агентство Bloomberg.

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