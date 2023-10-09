smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 496 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Это Франция и ЕС террористические государства вместе со своими лживыми извращенными ЛГБТ-ными правителями....Франция и Евросою...
  • Александр Глущенко
    С мест сообщают, что вчера в районе Орехово каклы решили устроить кавалерийский поросячий наскок и застать врасплох н...Судный день для В...
  • Александр Денисов
    Хоть и трудно, но Авдеевку надо очистить от хохлопитеков.Судный день для В...

МВД проведет лингвистическую экспертизу интервью актера Панина Ксении Собчак

МВД проведет лингвистическую экспертизу интервью актера Панина Ксении Собчак

ГУ МВД по Москве направило на психолого-лингвистическую экспертизу интервью Алексея Панина, Ксении Собчак после просьбы проверить актера на публичные призывы к террористической деятельности в интернете, нарушению территориальной целостности России, а также дискредитацию российских вооруженных сил.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх