Минтранс России начинает проверку танкерного флота после ЧП в Керченском проливе

АНГЕЛ АНГЕЛ

А чем раньше занимались проверяющие, контролирующие и т.д. органы власти? Кто будет за эту трагедию нести ответственность и возмещать ущерб, затраты и т.д.? Найдут очередного стрелочника? Парадокс но в России кому входит в прямые обязанности контролировать и проверять бизнес т.е. политики, чиновники не несут ни какой ответственности. Так за что они получают свои зарплаты, которые считают пособиями по безработице, а на зарплатах у бизнеса сидят и покрывают все мх косяки, выдают разрешения и т.д....