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Крымское информационное агентство

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Минтранс России начинает проверку танкерного флота после ЧП в Керченском проливе

Минтранс России начинает проверку танкерного флота после ЧП в Керченском проливе

Фото: соцсетиПосле инцидента с разливом мазута в Керченском проливе Минтранс России организует проведение проверочных мероприятий в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А чем раньше занимались проверяющие, контролирующие и т.д. органы власти? Кто будет за эту трагедию нести ответственность и возмещать ущерб, затраты и т.д.? Найдут очередного стрелочника? Парадокс но в России кому входит в прямые обязанности контролировать и проверять бизнес т.е. политики, чиновники не несут ни какой ответственности. Так за что они получают свои зарплаты, которые считают пособиями по безработице, а на зарплатах у бизнеса сидят и покрывают все мх косяки, выдают разрешения и т.д....
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