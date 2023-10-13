Дочь Билла Гейтса встречается с внуком Пола Маккартни

21-летняя Фиби Гейтс, дочь основателя Microsoft и владельца состояния в 110 миллиардов долларов, встречается с 24-летним Артуром Дональдом, старшим сыном фотографа Мэри Маккартни и её первого мужа, телепродюсера Алистера Дональда.
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