Пушилин рассказал о важности решения о начале СВО

МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил телеканалу "Беларусь 1", что если бы не начало СВО, то ситуация сейчас могла бы развиваться по более критическому сценарию для жителей не только России, но и Белоруссии.