Заморозки на пороге: как защитить самые уязвимые растения от холода Юлия ЧелкановаМетеорологи предупреждают, что к выходным в столице ожидаются необычные осадки — дождь с мокрым снегом и ночные заморозки до −1 °С.
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