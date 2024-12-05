Полицейские Новосибирска устроили массовые облавы на мигрантов

На территории Новосибирска и области правоохранители устроили проверку документов у мигрантов. Силовики наведались различные места скопления иностранных граждан — заведения общепита, торговые точки и рынки.
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